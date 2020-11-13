Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde bir otobüs, aynı anda farklı bir istikamete giden otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu.

Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan kıl payı sıyrıldı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.