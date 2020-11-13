Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kız ezilmekten son anda kurtuldu
Çorum’da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yoldan yaya olarak geçen genç kız araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde bir otobüs, aynı anda farklı bir istikamete giden otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu.
Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan kıl payı sıyrıldı.
O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:23
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