Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken polise yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen kişi, alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin tarihi eser niteliğindeki küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak için alıcı aradığını tespit etti.
Alıcı kılığına giren polisler şüpheli ile irtibat kurdu. Verilen randevu yerine gelen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelinin yanında getirdiği Kur’an-ı Kerim'e el koyulurken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda da biri küçük boy, diğeri rulo şeklindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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