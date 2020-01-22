Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Patlama anı kamerada

Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısından koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor.

Kaynak: DHA