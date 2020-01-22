Türkiye
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı kamerada22 Ocak 2020 Çarşamba 08:48 - Son Güncelleme
Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde kapalı bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.
Kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Patlama anı kamerada
Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısından koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: eyp el yapımı patlayıcı Arnavutköy