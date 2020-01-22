Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar22 Ocak 2020 Çarşamba 08:37 - Son Güncelleme
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 296 lira 19 kuruştan satışı ise 296 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 472 lira 06 kuruşken satış fiyatı 482 lira 75 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 22 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,38’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,41 değer kaybetti.
Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,41 değer kaybetti. Çeyrek altın 472 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 992 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.552,37 dolar
Satış: 1.552,79 dolar
Gram
Alış: 296,19 lira
Satış: 296,27 lira
Çeyrek
Alış: 472,06 lira
Satış: 482,75 lira
Yarım
Alış: 941,18 lira
Satış: 965,49 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.962,00 lira
Satış: 1.992,00 lira
Kaynak: TRT Haber