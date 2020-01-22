Gram altın alışı 296 lira 19 kuruştan satışı ise 296 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 472 lira 06 kuruşken satış fiyatı 482 lira 75 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 22 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,38’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,41 değer kaybetti.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,41 değer kaybetti. Çeyrek altın 472 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 992 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.552,37 dolar

Satış: 1.552,79 dolar

Gram

Alış: 296,19 lira

Satış: 296,27 lira

Çeyrek

Alış: 472,06 lira

Satış: 482,75 lira

Yarım

Alış: 941,18 lira

Satış: 965,49 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.962,00 lira

Satış: 1.992,00 lira

Kaynak: TRT Haber

