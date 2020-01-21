Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapan Davos’ta “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunu açıkladı.

IMF, dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 3,3, 2021’de de yüzde 3,4 büyümesini bekliyor.

Bu oranlar, Uluslararası Para Fonu'nun geçen Ekim ayındaki küresel büyüme tahminlerinden biraz daha düşük.

IMF başkanı Kristalina Georgieva, 2019’daki yavaşlamadan sonra küresel büyümenin bu yıl ve 2021’de hafif şekilde hız kazanması beklentisine dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu, merkez bankalarının düşük faiz oranı politikası benimsemelerinin ve ticari gerginliklerin azalmasının dünya ekonomisini destekleyeceğinin de altını çizdi.

Yine de uyarılar söz konusu.

IMF başkanı, istikrarı ortaya koyan bazı işaretler görülse de dönüm noktasına henüz ulaşılmadığını vurguladı.

IMF, küresel ekonominin hala bazı risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Ticari gerginliklerin yeniden tırmanışa geçmesi olasılığı bu risklerin başında geliyor.

Kaynak: Reuters, AP

