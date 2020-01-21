Dünya
İspanya'nın ırkçı partisinden ayrılıkçı partileri yasaklama teklifi21 Ocak 2020 Salı 14:03 - Son Güncelleme
İspanya'da ırkçı parti Vox, ayrılıkçı partilerin yasa dışı ilan edilmesi için meclise yasa teklifi sundu. Ülkenin üçüncü büyük siyasi partisinin teklifinin kabul edilme olasılığının olmadığı ifade ediliyor.
[Fotoğraf: Getty]
İspanya'nın aşırı sağ görüşlü partisi Vox, Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması için meclise yasa teklifi sunuldu.
Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, partilerin İspanya'nın birliğini tehdit ettiğini ve anayasaya karşı girişimlerde bulunduğunu ifade etti
Ayrılıkçı siyasi partilerin hazineden aldıkları yardımları da iade etmelerini istedi.
İslam ve Göçmen karşıtlığıyla da bilinen Vox, ülkenin üçüncü büyük partisi ve 350 sandalyeli mecliste 52 milletvekiline sahip.
Partinin teklifinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.
Kaynak. TRT Haber
Etiketler: İspanya ırkçı parti vox parti yasaklama