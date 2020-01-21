İspanya'nın aşırı sağ görüşlü partisi Vox, Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması için meclise yasa teklifi sunuldu.

Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, partilerin İspanya'nın birliğini tehdit ettiğini ve anayasaya karşı girişimlerde bulunduğunu ifade etti

Ayrılıkçı siyasi partilerin hazineden aldıkları yardımları da iade etmelerini istedi.

İslam ve Göçmen karşıtlığıyla da bilinen Vox, ülkenin üçüncü büyük partisi ve 350 sandalyeli mecliste 52 milletvekiline sahip.

Partinin teklifinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.

Kaynak. TRT Haber