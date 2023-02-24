İstanbul Arnavutköy'de kozmetik malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın dışında, kullanılmayan makinelerin depolandığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışanlar, yangın nedeniyle üretimi bırakarak binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ana binaya sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.