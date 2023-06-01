Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü

Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.

Dereden akan sular önce Alibeyköy Deresi'ne karışıyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.

Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan şikayet eden mahalle sakinleri tedirgin oldu.

"Balıklar, kurbağalar ölüyor"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden durumu şöyle anlattı:

"Deremizin hali bu. Burada doğduk büyüdük. Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Bu su Alibeyköy Barajı'na gidiyor. Burada da büyük dereye karışıyor. Yazıktır günahtır millet içiyor bu suyu. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Yoksa hep aynı. Balıklar var kurbağalar var yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz. Bir şikayetimiz olmadı. Kokuyu duyuyorsunuz. Yanında duramıyorsunuz. Hem susuzluk çekiyoruz. Bu suyu da içiyoruz. İSKİ'den gelenler de yok."