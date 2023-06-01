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Türkiye
AA 01.06.2023 09:20

Bolu'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bolu'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. idaresindeki otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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