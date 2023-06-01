Bolu'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. idaresindeki otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.