Kocaeli'de tıra çarpan servis devrildi, 13 işçi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkii Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında, işçileri taşıyan İ.T. idaresindeki midibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönündeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.