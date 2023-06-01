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Türkiye
AA 01.06.2023 07:07

Bursa'da minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na katılan sporcu ve antrenörleri taşıyan minibüs Bursa'da kamyona çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bursa'da minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
[Fotograf: DHA]

Bursa-Eskişehir kara yolunda, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüs, aynı istikamette giden Selahattin Cerrah idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Minibüs şoförü ile 2 antrenör ve 14 sporcu yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan antrenör Abdulcelil Er Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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