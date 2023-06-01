Bursa'da minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Bursa-Eskişehir kara yolunda, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüs, aynı istikamette giden Selahattin Cerrah idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Minibüs şoförü ile 2 antrenör ve 14 sporcu yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan antrenör Abdulcelil Er Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.