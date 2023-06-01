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Türkiye
DHA 01.06.2023 10:40

Cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı

İstanbul Kartal'da, eski ortağı Tekin Aydar'ı tabancayla öldürdükten sonra firar eden şüpheli, 17 yıl sonra yakalandı.

Cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde 29 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen olayda kıraathane sahibi Tekin Aytar, eski ortağı Mehmet Ş.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Polis tarafından yapılan soruşturmada Mehmet Ş.G'nin olaydan bir yıl önce kıraathaneye ortak olduğu, ancak daha sonra ortaklıktan ayrılarak ayrı bir kıraathane açtığı tespit edilmişti.

Olay günü eski ortağının dükkanına gelen şüphelinin 'Benim hakkımda ileri geri konuşuyormuşsun' diyerek silahla ortağını vurarak kaçtığı belirlenmişti.

Kartal'da yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yıllardır firarda olan Mehmet Ş.G'nin Kartal bölgesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa süre sonra şüpheli Mehmet Ş.G'nin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi önünde olduğunu belirledi. Dün saat 11.30 sıralarında düzenlenen operasyonda Mehmet Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce 3 kişiyi öldürüp afla tahliye edilmiş

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Mehmet Ş.G'nin 1998 yılında eşi Nurcan Güneş, eşinin annesi Güldenur Kılıç ile eşinin kardeşi İsmail Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü, polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

O tarihte cezaevine giren şüphelinin çıkarılan afla serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakıldıktan sonra cinayeti işleyen şüphelinin o tarihten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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