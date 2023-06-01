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Türkiye
AA 01.06.2023 10:27

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da sahte içki ve çeşitli gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler aramalarda gümrük kaçağı 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara, 210 kilogram nargile tütünü, 3 bin 750 cinsel içerikli ürün, 626 şişe ve 390 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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