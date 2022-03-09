Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arkasına bakarak yürüyen şahıs direğe çarptı
Elazığ'da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi.
Arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, uzun süre kendine gelmeye çalıştı.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Elazığ
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