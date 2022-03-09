Eskiler “Martın yarısı kış yarısı yaz” derler. Bahar mevsimine girilen şu günlerde etkili olan soğuk hava bunu doğrular nitelikte. Türkiye genelinde çetin kış koşulları halen devam ediyor. Yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Üstelik yurdun büyük bölümü için yapılan kar yağışı uyarısı da cabası.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl seyredecek? Bahar havası ne zaman yüzünü gösterecek? Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son meteorolojik verileri TRT Haber için değerlendirdi.

Yurt genelinde yoğun kar yağışı

“Bu sene oldukça sert bir kış mevsimi yaşadık ve hala da yaşıyoruz” diyen Dr. Bozyurt, önümüzdeki günlerde daha da şiddetli hava olaylarının yaşanacağını ifade ediyor:

“Yurdumuzun üzerinde Orta Akdeniz üzerinden gelmekte olan ılık ve yağışlı bir sistem var. Buna ilave olarak salı gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden kuvvetli ve soğuk bir yağışlı hava kütlesi girdi. İki sistemin birleşmesiyle Türkiye’de aşırı derece yağışlar bekliyoruz. Marmara, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Kuzey İç Ege ve Göller Bölgesi’nde rekor düzeyde kar yağışları görülebilir.”

[Fotoğraf: AA]

İstanbul’da 1987 kışı beklentisi

Kar yağışının 13 Mart’ı kapsayacak şekilde devam edeceğini belirten Dr. Bozyurt, “Bu sefer kar çok uzun süreli etkili olacak. 5-6 gün boyunca üzerimizde devamlı soğuk ve yağışlı bir sistem mevcut. Bu da devamlı kar yağışlarına sebebiyet verecek. Tabii hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek. Sıfırın altında değerler olacağı için yerde kalın bir kar örtüsü bırakacak” uyarısında bulunuyor.

Özellikle İstanbul’da yoğun kar yağışının etkili olacağının altını çizen Dr. Bozyurt, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Hatta İstanbul’da 1987 yılının mart ayında görülene benzer bir kar yağışı bekliyoruz. İstanbul merkezde 40-50 santimetre kar yağışı olabilir. Yüksek kesimlerde bir metreyi geçen kar örtüsü bekliyoruz. Hava sıcaklığı da tabii hissedilir derecede azalacak. Son yılların en sert kışı yaşanacak. Kış sert bir şekilde veda edecek.”

[Fotoğraf: AA]

İlkbahar hem soğuk hem de yağışlı

Kışın soğuk ve yağışlı günlerinden sonra ise bahar kapıya dayanacak. Bahar aylarının yağışlar açısından bereketli geçeceği öngörülüyor. Dr. Bozyurt’un değerlendirmesi şöyle:

“Sıcaklık bahar aylarında yurdun genelinde, özellikle de kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Özellikle nisan biraz soğuk geçecek, mayısta ise hava sıcaklıkları biraz mevsim normallerine dönecek.”

Bahar aylarıyla ilgili Dr. Bozyurt’un dikkat çektiği en önemli nokta şiddetli yağış beklentisi. Bunun, kış mevsimindeki yağış oluşumuyla da bağlantısı var:

“Kışı çok yağışlı geçen dönemlerde toprak neme doyuyor. Bu sene de böyle oldu. Mayısta sıcaklığın yükselmesiyle birlikte yerden atmosfere doğru buharlaşma başlıyor. Toprak da çok nemli olduğu için konveksiyonel yağışlar çok güçlü oluyor. Bu sene özellikle iç kesimlerde mayıs ve haziran aylarında halkın deyimiyle ‘Kırkikindi’ denilen yağmurlar çok kuvvetli bir şekilde gerçekleşecek. Özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında sel baskınları bekliyoruz.”

Yaz aylarında aşırı sıcaklıklar beklenmiyor

Ve yaz mevsimi… Dr. Bozyurt, “Haziran bol yağışlı geçecek. Temmuz ve ağustos için bir şey söylemek için çok erken. Uzun bir zaman dilimi var, veriler değişebilir. Temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Şu anda aşırı sıcak bir yaz beklemiyoruz” diyor.

Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’nin karakteristik bir yaz kuraklığı olduğunu söyleyen Dr. Bozyurt şöyle devam ediyor:

“Tabii ki bir yaz kuraklığı yaşanacak. Ama bu sene, sıcaklığın daha önceki yazlar gibi çok yüksek olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buharlaşma da ona göre fazla olmayacak. Toprak neme doyacağı için susuzluk tehlikesi kapımızı çalmayacak.”