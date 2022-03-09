Korumasını üstlendikleri kişiler onlara emanet, tehlike anında ilk onlar müdahale ediyor...

Her türlü senaryoya hazırlıklılar. Emniyet teşkilatının koruma polisleri, özel bir eğitimden geçerek göreve başlıyor.

"Eğitimimiz 300 saat sürüyor"

Eğitim süreciyle ilgili açıklama yapan EGM Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Fikret İşgören, "Koruma eğitimimiz toplamda 300 saat sürüyor. 50 saati teorik, 250 saati pratik olmak üzere 49 farklı konuda 135 eğitmenimizle eğitimleri icra ediyoruz. 2 bin 534 emniyet personeli, 200 de kardeş kurumumuz jandarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 734 koruma personeline eğitim verdik" dedi.

Tatbikatlar gerçeği aratmıyor

Koruma eğitiminin temelinde oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmak bulunuyor. Bunun için de kursiyerler eğitim boyunca onlarca farklı senaryoda defalarca tatbikat yapıyor.

Bu eğitimin adı 'Acil Tahliye Planı.' Koruma polisleri hem saldırgan grubu etkisiz hale getirecek hem de korunan şahsı güvenli bir şekilde alandan tahliye edecek.

İleri sürüş teknikleri eğitimi nefes kesiyor

Koruma polisi eğitimlerinin odak noktalarından bir tanesi de ileri sürüş teknikleri. Bu eğitimleri diğerlerinden ayıran fark yalnızca trafikte oluşabilecek tehlikelere karşı değil, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı da hazırlık yapmaları.

Eğitimleri tamamlayanların göreve hazır olduğunu söyleyen İşgören, "Bugün dünya standartlarının da önünde bir koruma görevlisi nasıl olması gerekiyorsa biz onu sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Son teknoloji kullanılıyor

Koruma polislerinin eğitiminde teknolojinin son olanaklarından yararlanılıyor. Simülasyon merkezinde polislerin koordinasyon ve refleks yetenekleri geliştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Eğitimi Akademisi, yalnızca yurt içine değil yabancı ülkelerin koruma polislerine de eğitim veriyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Seyit Taşdelen