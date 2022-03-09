Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti. Servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.
Yakakent ilçesinde M.B'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü M.B. ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
1 öğrenci hayatını kaybetti, 3'ünün durumu ağır
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralı bir öğrenci hayatını kaybetti.
Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Etiketler: Samsun Servis Aracı Trafik Kazası
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