Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.

Boğazda seyir halinde olan gemi Kuruçeşme önlerinde sürüklenmeye başladı. Gemi yerleşim yerine metreler kala durdu.

Olay yerine, Kurtarma 12 Römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi. Gemi, Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda ayda 2 kere gemi kazası meydana geliyor

Olay, İstanbul Boğazı'nda daha önce yaşanan gemi kazalarını akıllara getirdi.

Verilere göre, İstanbul Boğazı'nda ayda 2 kaza meydana gelirken, 2 günde 1 de kazayla burun buruna geliniyor.