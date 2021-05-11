Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Arızalanan yük gemisi Boğaz’da sürüklendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Kıyı Emniyeti ekipleri kontrolünde Büyükdere acil demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.
Boğazda seyir halinde olan gemi Kuruçeşme önlerinde sürüklenmeye başladı. Gemi yerleşim yerine metreler kala durdu.
Olay yerine, Kurtarma 12 Römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi. Gemi, Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi.
İstanbul Boğazı'nda ayda 2 kere gemi kazası meydana geliyor
Olay, İstanbul Boğazı'nda daha önce yaşanan gemi kazalarını akıllara getirdi.
Verilere göre, İstanbul Boğazı'nda ayda 2 kaza meydana gelirken, 2 günde 1 de kazayla burun buruna geliniyor.
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