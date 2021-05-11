Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan yarın sona erecek.

Ramazanın son günü ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de; son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar da Edirne'de 20.30'da yapılacak.

"Şevval hilali hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan Bayramı'nın müjdecisi şevval hilalinin dünyanın birçok bölgesinde görülebileceğini söyledi.

13 Mayıs Perşembe günü şevval ayının birinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacağını anlatan İşlek, şu bilgileri verdi:

"Şevval hilali Türkiye ve Suudi Arabistan'dan hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek. Rüyet günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da güneşten 44 dakika, Mekke'de ise güneşten 39 dakika sonra hilal batacak. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 7 derece 29 dakika Ankara'da 6 derece 38 dakika ufkun üstünde bulunacak. Hilal görülme kriterleri sağlandığı için hava bulutlu olmadığı sürece her iki şehirden de hilal görülebilecek. Dünyanın büyük bir kısmında hava şartlarının müsait olduğu yerlerde şevval (Ramazan Bayramı) hilali görülebilecek."