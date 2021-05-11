Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Telefonu çalınca dikkati dağılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, hareket halindeyken cebindeki telefonun çalmasıyla dikkati dağıldı ve öndeki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde hareket halinde otomobil arkasından giden motosiklet sürücüsünün cebindeki telefonu çaldı. Dikkati dağılan sürücü önünde aniden duran araca çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü kazayı ucuz atlattı. Motosiklette maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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