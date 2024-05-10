Arıza yapınca yolda duran tıra hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Tır sürücüsü gözaltına alındı

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.