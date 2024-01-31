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Türkiye
AA 31.01.2024 10:49

Ardahan'da termometreler eksi 31'i gösterdi

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Ardahan'da termometreler eksi 31'i gösterdi

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da ise 17 derece kaydedildi.

Erzurum'da dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Cami bahçelerindeki şadırvanların etrafı buzla kaplandı, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Ardahan'da ise sabah iş yerlerine yürüyerek gidenler, dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ardahan'da termometreler eksi 31'i gösterdi

Ev ve iş yerleri camlarının da buz tuttuğu kentte, Kura Nehri bölgesinde pus oluştu.

Ağrı’da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Murat Nehri ve derelerin buzla kaplandığı kentte, bazı yerlerde de sis meydana geldi.

Ardahan'da termometreler eksi 31'i gösterdi

Taşlıçay ilçesinde de dereler buzla kaplandı.

Kars'ta ev ve iş yeri camları buzla kaplandı

Kars'ta ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin buzla kaplı camlarını temizlemeye çalıştı.

Sarıkamış'taki esnaflardan Serhat Gökmen, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece eksi 20’leri gördük, camlarımız buz tuttu şimdi temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Bazı esnaf da kar ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sahipsiz hayvanları besledi.

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