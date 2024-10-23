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Türkiye
AA 23.10.2024 10:57

Ardahan'da kış şartlarında sürücülere kolaylık sağlayacak tünel yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ardahan'da yapılan Çıldır-Aktaş yolu üzerindeki Aşık Şenlik Tüneli'nin 2. tüpü yarın törenle açılacak. Vali Hayrettin Çiçek, "Tünel, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülere çok büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Ardahan'da kış şartlarında sürücülere kolaylık sağlayacak tünel yarın açılıyor

Vali Hayrettin Çiçek, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapıları arasında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bağlantı kuran Aşık Şenlik Tüneli'nin 2. tüpünü hizmete alacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın açılışı yapılacak tünelin, Ardahan için hayırlara vesile olmasını dileyen Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Tünelimizin 1. tüpünü geçen yıl hizmete almıştık, yarın da 2. tüpü hizmete alacağız. Bundan sonra söz konusu güzergahta çift tüp olarak hizmet vermiş olacağız. Hizmet kalitesini artırmak ve ulaşımın daha rahat akması için 2. tüp çok önemli. Bundan sonra ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajlar ve rampalar ortadan kalkacak. Tünel, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülere çok büyük kolaylık sağlayacak."

Hizmete girecek tünelin 2 bin 312 metre uzunluğunda olduğunu belirten Çiçek, "Güzergahtaki yol 7 kilometre kısalacak. Bu da çok ciddi bir ekonomik gelir ve zaman tasarrufu sağlayacak. Kentimiz Ardahan için hayırlı olsun. Vatandaşımız daha rahat etsin diye hizmetlerimiz sürecek" dedi.

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Ardahan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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