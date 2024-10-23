Yapay zeka destekli hız tespiti radar

Yeni nesil mobil hız tespit sistemi, operatör olmadan kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyarak, EGM PolNet ağına gönderiyor. Sistem tarafından hız ihlali sorguları yapılırken, ihlal verisi trafik ekiplerine anlık bildiriliyor. Böylece kural ihlali yapan sürücü hakkında yasal işlem yapılıyor.

Markasından rengine tüm veriler sisteme düşüyor

2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, yapay zeka ile araçların renginden markasına tüm verileri tespit olanağına sahip. Sistem açılmadan önce şerit sayısı belirtilip, araçların hız oranı ayrı ayrı tespit ediliyor. Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar dahil tüm kara yollarında aktif kullanılmaya başlandı. Ön tarafta plakaları olmadığı için daha önceden hız tespiti yapılamayan motosikletler, trafiğin akış yönünün tersine radarın yönünün değiştirilmesiyle hız aşımı yapmaları halinde tespit edilebilecek.

Antalya'da yapay zekalı radarla hız tespiti

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Önder Kavak, hız yapmamaları konusunda vatandaşları uyardıklarını belirterek, `Radarla hız tespitinin daha etkin yapılabilmesi, hız ihlallerinin ve hız kaynaklı kazaların azaltılması amacıyla yapay zeka destekli yeni nesil radar cihazı ilimize tahsis edildi. Güzergahımızda birçok noktada, gece ve gündüz yeni nesil radarlarla denetim yapmaktayız. Sürücüleri hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, alkollü araç kullanmamaları ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanmamaları konusunda uyarıyoruz` dedi.

"Yerli imkanlarla geliştirildi"

Cihazın yerli ve milli olduğunu ifade eden Önder Kavak, “Savunma Sanayi Başkanlığımızla müştereken yürütülen proje kapsamında 81 ilimize tahsis edildi. Bu yeni teknolojiyle birlikte hız aşımıyla daha etkin ve verimli mücadele edebiliyoruz. Hız ihlallerini tespit edebiliyoruz. Yapay zeka olduğu için operatörün cihaza müdahale etme imkanı kalmıyor. Tamamen ölçümü kendisi yapıyor. Operatör sadece işlerin yolunda gidip gitmediğine bakarak, ayarları kontrol ediyor` diye konuştu.

"Hız ihlali yapan aracı kendisi belirliyor"

Cihazın bir şeyi gözden kaçırmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Kavak, “Bu cihazların en önemli özelliklerinden biri, aynı anda kaç şerit varsa, kaç farklı araç varsa tasnif edip, hız ihlali yapan araçları belirliyor. Dolayısıyla plakayı okuyamaması veya yanlış okuması gibi bir ihtimal ortadan kalkmış oluyor. Motosikletin, otomobilin, kamyonun, kamyonetin hepsinin farklı hız sınırları var. Bu dört farklı araç aynı anda birlikte hız ihlali yapmış olsa ve cihazımıza denk gelse, hepsini tespit edecekti` dedi.

"Markasından modeline tespit ediliyor"

Yeni nesil mobil hız tespit cihazını kullanan Polis Memuru Muhammet Çataltaş, “KGYS ve PolNet veri tabanını kullanarak bütün araçları tarayıp, ihlalleri, eksikleri olanları tek tek tespit ediyor. Sonrasında bunları PolNet veri tabanına aktarıyor. Bu cihaz yapay zekayı kullanarak araçların marka, renk, cins, model hepsini bize veriyor. İhlali olan, yakalamalı, çekme belgeli, sigorta ve muayenesi eksik olanı bize sunuyor` dedi.

Cihazın eski sistemden farklı olduğunu kaydeden Polis Memuru Çataltaş, “Bu cihaz kalibrasyon üzerine kuruluyor. Sıfırdan kalibrasyon yapabiliyoruz. Yükseklik, alçaklık, terazi ayarını yapıyoruz. Dört şeritten aynı anda gelen bütün araçları yapay zeka aracılığıyla süzüp, veri tabanından PolNet'e aktarıyor. Cihazımız dört şeritte aynı anda gelen dört aracı ve arkasından gelenlerin sorgulamasını yapabiliyor` diye konuştu.