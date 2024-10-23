Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.10.2024 10:32

Plakasını değiştirdiği araçla drift yapan tamirciye 74 bin 500 lira ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde oto tamircisi, tamirhanedeki bir aracın plakasını değiştirerek drift yaptı. Ekipler tarafından 74 bin 500 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Plakasını değiştirdiği araçla drift yapan tamirciye 74 bin 500 lira ceza

İlçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.

Ayrıca oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

ETİKETLER
Antalya Drift Trafik
Sıradaki Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını bir süreliğine durdurdu
11:49
Terörist Gülen'in suç dosyasında darbe girişimi ve suikastlar de yer alıyor
11:42
Tescilli Geyve ayvası 35 ülkede ağızları tatlandırıyor
11:42
Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi
11:44
Güvenli internette gelecek yıl hedefi 60 milyon abone
11:37
Türkiye siber güvenlik kalkanını yeni tatbikatlarla güçlendirecek
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
FOTO FOKUS
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ