Plakasını değiştirdiği araçla drift yapan tamirciye 74 bin 500 lira ceza

İlçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.

Ayrıca oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.