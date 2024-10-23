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Türkiye
DHA 23.10.2024 09:56

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

Kars'ta şüphe üzerine arama yapılan bir otomobilin tavanında uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis kontrol noktasında, şüphelendiği otomobili durdurdu.

Narkotik polisleri, otomobilde arama yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı. Sürücü C.B. (30)'nin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine bu kez uyuşturucu madde bulmak için eğitilen köpekle arama yapıldı.

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

Dedektör köpek 'Şila' uyuşturucu maddeyi otomobilin tavanından buldu

Narkotik dedektör köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerinde, aracın ön taraftaki sürücü kısmının tavanını açan polisler, 30.41 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan C.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak` suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kars Köpek Narkotik Polis Uyuşturucu
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