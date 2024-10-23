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Türkiye
AA 23.10.2024 09:32

3 ilde yoğun sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu, Kocaeli ve Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafikte aksamalar yaşandı.

3 ilde yoğun sis ulaşımı yavaşlattı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin azalması sonucu ulaşım aksadı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kocaeli'de bazı evler silüet görüntüsü verdi

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eskişehir

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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