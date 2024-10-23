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Türkiye
DHA 23.10.2024 08:06

Yayaya çarpan otomobil 2 metrelik duvardan düştü: 1 ölü

Bitlis'te etkili olan kar kazaya neden oldu. Otomobil önce yayaya çarptı, ardından 2 metrelik duvardan aşağı düştü. Kazada yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yayaya çarpan otomobil 2 metrelik duvardan düştü: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi.

Tatvan ilçesinden Bitlis istikametine doğru giden 35 yaşındaki Ahmet Çiyar yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a çarptı.

Otomobil daha sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak boş araziye düştü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Çiyar, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

2 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine sevk edildi.

Yalçın kurtarılamazken, sürücü Çiyar'ın tedavisi sürüyor.

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