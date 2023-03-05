Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolları ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, söz konusu yollarda zorunlu olmadıkça yolların kullanılmamasını istedi.

Kars'ta da ulaşıma kapanan Kağızman-Cumaçay kara yolu iki şerit olarak trafiğe açıldı.