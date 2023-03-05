Iğdır'da Özgür Mahallesi Stat Sokakta, Yusuf Yalçın'a ait gecekondunun bahçesinde yakılan otların rüzgarın etkisiyle çatıya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bahçe içerisinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Gecekonduda yaşayan ailenin yangın anında evde olmadığı öğrenildi. Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Arıkonak köyünde çıkan yangında ise bir evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

İhsan Yağcı'ya ait evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, çevredekilerin fark etmesiyle itfaiyeye haber verildi.

Hanak Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Yangında, evin mutfak ve yatak odası bölümü kullanılamaz hale geldi.