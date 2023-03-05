Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda 12 paket halinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.