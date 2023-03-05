Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda 12 paket halinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Etiketler: Uyuşturucu Hakkari
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