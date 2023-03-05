Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kağızman-Cumaçay kara yolu, kar dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.