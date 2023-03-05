Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağızman-Cumaçay yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kağızman-Cumaçay kara yolu, ulaşıma kapatıldı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kağızman-Cumaçay kara yolu, kar dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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