Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de freni boşalan kamyon 6 araca çarptı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K., gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Nevşehir
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