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Türkiye
AA 27.10.2024 00:00

Ardahan'da kar ve buzlanma: 9 tır yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Ardahan'da kar ve buzlanma: 9 tır yolda kaldı
[Fotograf: AA]

Ardahan'da sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 tır yolda kaldı.

Bir tır sürücüsü, Artvin'e gitmeye çalıştığını ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Ardahan'da kar ve buzlanma: 9 tır yolda kaldı

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kaza geçirdiklerini belirten sürücü, "Otomobil bize çarptı, çünkü fren tutmadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolda buzlanma çok fazla." dedi.

Bakü'den geldiğini anlatan bir başka sürücü, Artvin Hopa'ya gitmek istediğini ancak buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade etti.

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