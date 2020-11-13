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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Posof ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Aşıkzülali köyünde, COVID-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:02
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