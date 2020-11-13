Araçlar buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilde arabaların camları buzla kaplanırken, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Kars'ta soğuklar nedeniyle araç camlarının, ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, süs havuzunun yüzeyi de buzla kaplandı.
Derelerin buz tuttuğu Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.
Erzincan
Yüksek kesimlerde Munzur ve Keşiş dağlarının zirvelerine kar yağmasının ardından Erzincan kent merkezinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı.
Gece saatlerinde Erzincan’da termometreler eksi 4’ü gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Çimlerin de buz tuttuğu kentte sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.
Öte yandan, Erzincan - Erzurum kara yolunda siste etkili olurken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
Bitkiler kırağı ile kaplandı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Sonbahar renklerine bürünen ağaç yapraklarındaki kırağı, güzel manzaralar sundu.
Sivas
Sivas'ta kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı.
Kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu.
Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı araçların ise camları buz tuttu. Sürücüler araçlarının camlarındaki buzları kazıdı.
Yozgat
Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat’ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Kentte özellikle gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesi ile araçların camları buz tuttu.
Bazı sürücüler ise camlarını karton ile buzdan korumaya çalıştı.