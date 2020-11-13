Kars'ta soğuklar nedeniyle araç camlarının, ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, süs havuzunun yüzeyi de buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Derelerin buz tuttuğu Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Erzincan

Yüksek kesimlerde Munzur ve Keşiş dağlarının zirvelerine kar yağmasının ardından Erzincan kent merkezinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde Erzincan’da termometreler eksi 4’ü gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Çimlerin de buz tuttuğu kentte sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, Erzincan - Erzurum kara yolunda siste etkili olurken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Bitkiler kırağı ile kaplandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Sonbahar renklerine bürünen ağaç yapraklarındaki kırağı, güzel manzaralar sundu.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas

Sivas'ta kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı araçların ise camları buz tuttu. Sürücüler araçlarının camlarındaki buzları kazıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Yozgat

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat’ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte özellikle gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesi ile araçların camları buz tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı sürücüler ise camlarını karton ile buzdan korumaya çalıştı.