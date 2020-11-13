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Kediye çarpmamak için kaza yapan genç ağır yaralandı
Çorum’da bir genç önüne çıkan kediye çarpmamak için önce çöp konteynırına sonra da elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan genç yaşam mücadelesi verirken kurtarmak istediği kedi ise kazada telef oldu.
Kaza Koyunbaba Mahallesi Burhan Uludağ Caddesinde meydana geldi. 19 yaşındaki Olcay S. yönetimindeki otomobil, önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynırına ve elektrik direğine çarptı.
Kazada araç kullanılmaz hale gelirken parçalanan araçta sıkışan sürücü Osmancık İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan genç sürücü Hitit üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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