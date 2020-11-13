Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 ile mücadelede başarıya sadece alınan önlem ve denetimlerle ulaşılamayacağına, halkın önlemlere eksiksiz uymasının bu başarının elde edilmesi için en önemli faktör olduğuna işaret etti.

Valilik olarak tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüşüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, "Samsun'da bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp ilk fırsatta maskemizi çıkarıp sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor" ifadesini kullandı.

"Yemekte 17 vaka ortaya çıktı"

Bu durumun en üzücü örneğinin yakın zamanda Alaçam ilçesinde yaşandığına dikkati çeken Dağlı, "Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı" açıklamasında bulundu.