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Türkiye
AA 07.02.2024 10:44

Ardahan'da 96 santimetre kar: Araçlar kara gömüldü

Ardahan'da 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Ardahan'da 96 santimetre kar: Araçlar kara gömüldü

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 2 ahırın çökmesi nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağışı fırsat bilen gençlerden Oğuz Kaan Ürker ise kayak takımlarını giyip karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, son yılların en fazla kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, "Kıymetli Ardahanlı hemşehrilerim, kar yağışı il genelinde etkisini artırarak devam etmektedir. Çatılarda yük oluşturacağından hareketle göçük gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önemle istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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