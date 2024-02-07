6 ilde kar yağışı 1178 yolu ulaşıma kapattı

Van’da dün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 25, Çaldıran 41, Erciş’te 48, Gürpınar’da 21, İpekyolu’nda 8, Muradiye’de 19, Özalp’te 17, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 199 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Merkezde 20, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 18, Digor'da 8, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 5, Selim'de 2, Susuz'da ise 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Iğdır-Ardahan

Yoğun tipi dolayısıyla Iğdır'da 36, Ardahan'da da 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez ve ilçelerde 68 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Yol açma ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Erzurum

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl genelinde kar ve tipi nedeniyle 552 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.