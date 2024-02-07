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Türkiye
İHA 07.02.2024 09:27

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 46 eser ele geçirildi

Mersin’in Mut ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, kolye ve yüzükten oluşan 46 parça tarihi eser ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 46 eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mut İlçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir şahıs tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada jandarma 1 dedektör, Roma ve Bizans dönemlerine ait 42 adet sikke, 2 kolye, 1 yüzük ile 1 obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli ise adli işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Mersin Tarihi Eser Kaçakçılık
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