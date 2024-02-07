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Türkiye
AA 07.02.2024 10:20

Kuraklık buğday üretimini tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya kış kuraklığının buğdayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuraklık buğday üretimini tehdit ediyor

Prof. Dr. Yalçın Kaya toprağın suya doyması açısından kış yağışlarının önemli olduğuna işaret ederek kış ayları yağışlarının verimliliği net etkilediğinin altını çizdi.

Ekim dönemindeki yağışların hububata iyi gelmesine rağmen son haftalarda Trakya'da kış kuraklığı yaşanmaya başladığını ifade eden Kaya, kuraklığın devam etmesi halinde verim kayıplarının gözlenebileceğini aktardı.

Kuraklık buğday üretimini tehdit ediyor

Bitkinin gelişim dönemine bakıldığında kar yağışının yağmurdan daha iyi geleceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar uzun süre böyle giderse buharlaşmayla su kaybı yaşanır. Geçen yıl da sıcaklıklar tarım ürünlerinin erken gelişmesine neden olmuş, arkasından gelen soğuk hava ve don nedeniyle bitki kayıpları yaşanmıştı. Bitkiler sıcak havayla uyanıyor ve ardından sıkıntılar yaşıyor.

Kuraklık buğday üretimini tehdit ediyor

Biz bugünlerde soğuk ve kar yağışı bekliyoruz. Kar yağdığında bitkinin üstünü örtüyor, hem sıcaklığı dengeliyor hem de kar suyu yavaş yavaş toprağı besliyor. Buğday şu anda, bir tohumdan birkaç sapın meydana geldiği kardeşleme döneminde, ardından boy atacak. Ancak sıcaklıkların böyle devam etmesi halinde boyu erken uzayabilir ve mart ayındaki olası don olayları bitki verimini etkileyebilir."

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Edirne Tarım Üretimi Kuraklık
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