Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'ın Göle ile Çıldır ilçelerinin birer köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Göle'nin Dölekçayır ile Çıldır'ın Akçakale köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.
Dölekçayır için 14, Akçakale için 10 günlük karantina kararının ardından bu köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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