Ardahan ve Kars'ta tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesine Bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ve Ardahan-Çıldır kara yolu da yoğun kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars

Kars'ta da dün gece ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar ve yoğun tipi dolayısıyla yeniden ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kars-Ardahan kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.