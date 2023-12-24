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Türkiye
AA 24.12.2023 13:02

Doktoru hastanede darbeden kişi tutuklandı

Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Doktoru hastanede darbeden kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, doktor Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. ve Burak Ş. tarafından darbedildi.

İhbar üzerine hastaneye gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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