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Türkiye
AA 24.12.2023 12:11

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2023 En düşük En yüksek

Palandöken KY -10 -5

Hakkari YKY -5 -3

Ergan KY -12 -3

Sarıkamış KY -9 -2

Ilgaz YKY -5 -4

Kartalkaya YKY -4 -2

Uludağ KY 1 3

Yalnızçam YKY -14 -2

Zigana KY -6 1

Erciyes KY -8 1

Hesarek KKY -9 -2

Murat Dağı PB -4 3

Kop KY -10 -2

Denizli PB -3 5

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

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