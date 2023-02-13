Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda görülen yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların ardından tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı önce ağır tonajlı araçların geçişine sonrasında da tüm araçlara kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattığı için sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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