Ankara Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı ayni yardım kampanyasıyla deprem bölgesine 8 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi ulaştırdı.

GİMAT iş birliği ile Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurulan kazanlarda Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aşçılarının pişirdiği çorba, pilav, makarna ve diğer yemek çeşitleri, Besni Kaymakamlığı ile koordineli şekilde enkazın yoğun olduğu bölgelerde depremzedelere, arama kurtarmada görev alan personel ve güvenlik güçlerine ikram ediliyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitelilerin depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge halkı için kenetlendiğini ifade etti.

Ünüvar, ilk etapta toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

"Ankara Üniversitesi ailesi olarak, deprem bölgesine destek olmaya devam ediyoruz. Kazanlarımız kaynamaya başladı. Her gün binlerce afetzedeye sıcak yemek ikram ediyoruz."

Rektör Ünüvar, afetzedelere bir nebze de olsa katkısı olan herkese gönülden teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.