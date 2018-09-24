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Aracıyla kaldırımdaki insanların ve masaların arasından geçti

Yalova’da aracını kaldırıma çıkaran bir sürücü, kaldırımdaki masalarda oturan insanların arasından geçti.

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Yalova’da izleyenlere ‘pes artık’ dedirtecek cinsten bir olay gerçekleşti. Lüks aracıyla masaların arasına giren bir sürücü, aracını geri çekerek masalarda oturanların arasından geçerek yoluna devam etti.

Olayın ardından çevredekiler sürücünün peşine düştü. Sürücü daha sonra trafiğe kapalı olduğu anlaşılan yolda yine kaldırımda sandalyeleri ve masaları devirdi. Sürücü olay yerinde aracını bırakıp gitti.

Çevredekiler, kaldırımda, masalarda insanlar otururken onların arasından aracı ile geçen sürücünün peşinden koştu.

Sonrasında da trafiğe kapalı olduğu anlaşılan yolda yine kaldırımda sandalyeleri ve masaları devirerek kaçan sürücü, aracını bırakıp gitti.

Kaynak: TRT Haber / Cem Mete Okur

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