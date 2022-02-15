Ordu'nun Altınordu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.K.B, otomobilini gençlik merkezi görevlilerinin sahiplendiği köpeği gezdiren kano antrenörü Emre Yılmaz'ın üzerine sürdü.

Yılmaz otomobilden son anda kaçarak kurtuldu. Fakat köpek ayaklarından yaralandı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı.

Olay anı, gençlik merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Emre Yılmaz, ''Bakanlığımızın 'gönüllü pati' adında projesi vardı. Proje kapsamında Ordu Gençlik Merkezi olarak 'Kaptan' adını verdiğimiz Golden cinsi köpeği sahiplendik. Köpeğimizi sabah gezdirmeye çıkarttıktan sonra geri yuvasına götürürken otomobilini üstümüze sürdü. Ben son anda kurtuldum, köpeğimiz aracın altında kaldı. Benim düşüncem kasti yaptığı yönünde. Çünkü rahatlıkla gidebileceği alan varken, aracını üzerimize sürdü. Kaldırıma vurunca durdu. Olaydan sonra polisi aradık. Çünkü bize vurup kaçınca, hiçbir şekilde durmadı. Polis geldi, ifademi verdim. Şikayetçi oldum'' diye konuştu.

Hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü serbest bırakıldı.